Приєднання Сирії до конвенції із заборони хімзброї триватиме понад 30 днів - ООН

На тему: У Асада є 10 днів для передачі паперів щодо приєднання до конвенції з хімзброї - Керрі

Нагадаємо, напередодні Сирія направила лист генсекові ООН Пан Гі Муну і керівництву Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що приєднується до конвенції.

На початку вересня влада Сирії погодилася передати наявну в країні хімічну зброю під міжнародний контроль з метою його подальшого знищення. З цією пропозицією виступила Москва, відповівши таким чином на заяву Держсекретаря США Джона Керрі про те, що в разі роззброєння Сирії Сполучені Штати можуть відмовитися від проведення військової операції в цій близькосхідній країні.

Конвенція ООН про заборону хімічної зброї почала діяти в 1997 році. До сьогодні її повноправними учасниками є, разом з Сирією, 190 країн-членів ООН. До документу не приєдналися лише КНДР, Ангола, Південний Судан і Єгипет. Ще дві країни, Ізраїль і М`янма, підписали конвенцію, але не ратифікували її.