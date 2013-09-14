ООН може назвати відповідальних за хімічну атаку в Сирії - ЗМІ

Доповідь буде представлена генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну вихідними. Проте коли саме доповідь буде оприлюднена, Селлстрем сказати не зміг: за його словами, це залежить від рішення генсека ООН. Також глава експертної групи відмовився повідомити про результати розслідування .

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press, яке пише про дані голови групи експертів Аке Селлстрема.

До компетенції експертної групи не входить визначення відповідальних за проведення хімічної атаки. Тим не менш, як на умовах анонімності розповіли представники ООН, цілком ймовірно, що в доповіді буде і ця інформація.

Експерти ООН залишили Сирію 31 серпня і з тих пір займалися аналізом зібраних там даних. Вони повинні надати висновки про те, чи дійсно під Дамаском було застосовано хімічну зброю і за яких обставин це сталося. Для цього вони збирали і аналізували зразки грунту, крові та сечі постраждалих, а також шукали залишки зброї, яка могла застосовуватися в ході атаки. Крім того, експерти опитували медперсонал і свідків.

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Про застосування хімічної зброї в Сирії стало відомо 21 серпня. В результаті отруєння невідомим газом у східному передмісті Дамаска - Гуті - загинули не менше 1400 чоловік. Сирійська влада і повстанці поклали провину за подію один на одного.

Незабаром після цього США переконані в тому, що отруйний газ застосували саме урядові війська, оголосили про намір завдати удару по Сирії. Голосування в Конгресі США про доцільність військового удару по Сирії мало відбутися на поточному тижні. Проте 9 вересня Росія виступила з ініціативою передати місця зберігання хімічної зброї під міжнародний контроль, а зброю ліквідувати . Пропозиція послідувала за заявою держсекретаря США Джона Керрі про те, що подібне рішення могло б змусити Вашингтон відмовитися від удару по Сирії.

Дамаск погодився піти на ці умови, після чого голосування в Конгресі США було відкладено на невизначений термін. Барак Обама заявив, що готовий розглянути російську ініціативу, однак від підготовки до можливих військових дій відмовлятися поки не збирається.