Дівчина на «Nissan» влетіла в піцерію з відвідувачами (фото)

Як повідомив кореспондентові УНІАН представник кримського управління ДАІ, сьогодні вдень «Ніссан» їхав з «Москільця» у напрямку залізничного вокзалу і під час виконання повороту на вулицю Гайдара зіткнувся з автомобілем «Фольксваген». Після зіткнення легковик виїхав за межі проїжджої частини і, протаранивши вітрину піцерії, влетів у кафе.

В аварії травми одержала водій «Ніссана». Постраждало також двоє відвідувачів піцерії: у дівчини - шок, у хлопця – подряпини на руці. До лікарні за допомогою звернулася лише дівчина-водій.