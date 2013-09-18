До МКС успішно стартувала створена за участю України ракета Antares (відео)

Ракета-носій середнього класу Antares, у створенні якої брали участь українські підприємства, вирушила до МКС з вантажним модулем Cygnus з космодрому на острові Уоллопс (Вірджинія, США). Пуск відбувся приблизно о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція велася з сайту НАСА, повідомляє Сегодня.

Пуск ракети-носія Antares здійснено в рамках програми приватної американської компанії Orbital Science Corp. з доставки вантажів на МКС. 7-тонний корабель Cygnus, створений Orbital Sciences, привезе на МКС близько 700 кілограмів вантажів, у тому числі - предмети першої необхідності та матеріали для експериментів. У цілому заплановано 8 вантажних рейсів РН Antares до МКС.

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Українські КБ «Південне» і Південний машинобудівний завод створюють основну конструкцію першої секції ракети-носія "Антарес". Зокрема, "Південмаш" виробляє центральний блок першої секції до РН "Антарес" (на ранніх етапах проект називався "Таурус-II").

У РН "Антарес" використовуються двигуни НК-33/AJ26 російського виробничого комплексу ВАТ «Кузнєцов», модифіковані американським двигунобудівним підприємством Aerojet спільно з російськими фахівцями.