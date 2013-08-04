Японія запустила на орбіту розумного робота для зустрічі з астронавтом

Запуск космічного апарату було здійснено з острова Танегасіма о 4:48 за місцевим часом за допомогою ракети-носія H-2B. HTV4 відокремився від ракети в запланований час.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

На борту апарата є питна вода, їжа, одяг та інші матеріали для екіпажу МКС, а також маленький робот, який говорить.

30-сантиметровий андроїд вагою близько одного кілограма вміє говорити по-японськи і чекатиме на станції японського астронавта Коїті Ваката, який повинен прибути на МКС пізніше. Як повідомив AFP розробник робота Томатака Такахаші, андроїд має пізнати астронавта при зустрічі.

Відправляючи в космос андроїда, вчені мають намір вивчити, чи можуть роботи надавати моральну підтримку людям, ізольованим від суспільства.

Коїті Ваката раніше вже працював на МКС в 2009 році. Під час перебування на станції астронавт провів ряд незвичайних експериментів. Зокрема, він тестував спеціальну нижню білизну для космонавтів, а також випробовував на орбіті килим-літак.