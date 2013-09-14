BBC: Японія запустила в космос дешевшу ракету

"Епсилон" за розмірами вдвічі менша за попередній тип японської ракети.

Вона має більш надійну систему перевірки безпеки роботи систем, повідомляє BBC Україна.

Вартість "Епсилону", за даними космічної агенції Японії, складає 37 мільйонів доларів.

Це приблизно половина коштів, які витрачаються на виготовлення ракети попереднього типу.

За стартом нової ракети спостерігало багато глядачів.

Всі охочі могли відслідковувати запуск через інтернет трансляцію.

Серед вантажів, які ракета доставила у космос, найбільший у світі орбітальний телескоп, завдяки якому наукові дослідники зможуть отримати більше інформації про інші планети Сонячної системи, зокрема, Венеру, Марс та Юпітер.

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За офіційними повідомленнями, ракета досягла заданої точки орбіти на висоті приблизно 1000 кілометрів від земної поверхні.

Витрати на запуск ракети теж зменшено, оскільки на етапі старту "Епсилона" необхідно всього 8 спеціалістів, замість 150.