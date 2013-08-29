Президент Венесуели: замах на мене і напад на Сирію мали статись одночасно

"Плани імперії" ( США ) щодо здійснення його фізичної ліквідації одночасно з нападом на САР - "це глобальний наступ на незалежні країни, що підняли стяги багатополярного світу, тих, хто хоче миру, незалежності і процвітання", - заявив сам Мадуро під час виступу в штаті Тачіра.

Про це повідомляє NEWSru.com.

"Цій імперії повинен прийти кінець, а відродитися вона повинна на основі цінностей, які захищав Мартін Лютер Кінг", - додав він.

Мадуро повідомив , що сценарій замаху розроблявся за аналогією з 2002 роком, коли напад США на Ірак мав збігтися з державним переворотом і поваленням тодішнього президента Уго Чавеса.

Раніше Мадуро закликав президента США Барака Обаму публічно відповісти на запитання, чи знав він про підготовку замаху на нього, Мадуро, який, за даними Каракаса, готувався на американській території.

Президент Венесуели також закликав міжнародну громадськість зробити все можливе, щоб зупинити військове вторгнення в САР і не допустити руйнування цієї країни.

"Напад на Сирію не може бути виправданим", - зазначив він.

Цього тижня венесуельська влада оголосила про арешт двох громадян Колумбії, яким пред'явлено звинувачення у підготовці замаху на президента Мадуро і спікера парламенту Дьосдадо Кабельйо .

22- річний Віктор Гечі і 18- річний Ерік Уерта були затримані в штаті Міранда співробітниками венесуельської розвідки. У розпорядженні колумбійців знаходилися дві гвинтівки АR -15 з лазерними прицілами, великий запас набоїв, кілька комплектів військової форми, а також фотографії Мадуро і Кабельйо.