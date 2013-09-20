Кількість опію в Афганістані досягла рекорду

"Рівень накопичення наркотиків такий, що перехльостує ринок навколо Афганістану" , - сказав він. За його словами, робота з припиненню поставок до Центральної Азії наркотиків вкрай затребувана, в тому числі і "озброєних компонентів " антинаркотичних відомств. Іванов вважає, що наркопотоки вимагають силових дій, передає РІА Новости.

У ході навчань "Грім - 2013", які входять до складу Колективних сил оперативного розгортання спецпідрозділу антинаркотичних відомств Казахстану , Киргизії , Росії і Таджикистану за підтримки авіації ВПС РФ відпрацьовували навички по знищенню збройної наркоугруповання та ліквідації лабораторії з виробництва наркотиків.

"Ми не виключаємо, що з настанням літнього сезону, коли будуть відкриті гірські перевали, ми можемо проводити по лінії ОДКБ спільні операції з нашими колегами з інших країн", - підкреслив керівник державної служби з контролю наркотиків Алимбай Султанов. За його словами, відповідні консультації в даний час проводяться.