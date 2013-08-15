Прокуратура дізналася про підкинуті наркотики через інтернет

03:44, 15 серпня 2013
Суспільство
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В Одеській області прокуратура почала кримінальне провадження після повідомлення в Інтернет-мережі про те, що міліціонери підкинули громадянину наркотики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, виробництво почато після того, як «днями в Інтернет-мережі була поширена інформація про те, що в Біляївському районі працівники міліції підкинули до скутера громадянина пакет із наркотиками».

Біляївською міжрайонною прокуратурою почато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і зі штрафом від 12,75 тис. до 25,5 тис. грн.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Для забезпечення об'єктивності попереднього розслідування вищеназваного провадження створена група прокурорів.

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