Кожара заперечує інформацію ЗМІ про постачання Україною зброї до Сирії
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заперечує інформацію ЗМІ про те, що Україна нібито здійснювала поставки зброї Сирії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час дискусії в рамках 10-ї щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).
«МЗС офіційно заявляв, що не було поставок з 2011 року ніяких товарів військового призначення до Сирії. І Україна повністю виконує всі санкції щодо цієї країни», - сказав Кожара, відповідаючи на питання про поставки зброї нібито через порт "Октябрьск" Миколаївської області до Сирії.
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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Міністерство закордонних справ України заявило, що впродовж 2012-2013 рр. ніяких поставок або транзиту з Росії територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалися.
«З приводу опублікованої нещодавно в американській газеті «Вашингтон пост» статті «Росія поставляє озброєння до Сирії через український порт» МЗС України відповідально заявляє, що впродовж 2012-2013 рр. ніяких поставок або транзиту з РФ територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалося», - заявив МЗС України і закликав інші держави «дотримуватися такого самого відповідального підходу».