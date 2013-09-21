Кожара заперечує інформацію ЗМІ про постачання Україною зброї до Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час дискусії в рамках 10-ї щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«МЗС офіційно заявляв, що не було поставок з 2011 року ніяких товарів військового призначення до Сирії. І Україна повністю виконує всі санкції щодо цієї країни», - сказав Кожара, відповідаючи на питання про поставки зброї нібито через порт "Октябрьск" Миколаївської області до Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Міністерство закордонних справ України заявило, що впродовж 2012-2013 рр. ніяких поставок або транзиту з Росії територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалися.

«З приводу опублікованої нещодавно в американській газеті «Вашингтон пост» статті «Росія поставляє озброєння до Сирії через український порт» МЗС України відповідально заявляє, що впродовж 2012-2013 рр. ніяких поставок або транзиту з РФ територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалося», - заявив МЗС України і закликав інші держави «дотримуватися такого самого відповідального підходу».