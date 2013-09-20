Янукович хоче запропонувати український досвід для знищення хімзброї в Сирії
Президент України Віктор Янукович запропонував досвід українських фахівців і технології для знищення хімічної зброї у Сирії.
Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію Янукович озвучив, виступаючи на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі.
Зокрема, Янукович зазначив, що Україна володіє технологіями і досвідом фахівців для знищення хімічної зброї, і запропонував відповідну допомогу для знищення такої зброї у Сирії.
“Я хотів би запропонувати наших спеціалістів, українські технології для знищення хімічної зброї в Сирії, ми маємо цей досвід”, - сказав Президент.
Він розповів, що наша країна володіє пересувними установками, що запатентовані Україною, і ці установки на практиці довели свою ефективність зі знищення наслідків застосування хімічної зброї.
“І ми готові разом зі спеціалістами їх задіяти як для якомога швидшого знищення хімічної зброї в Сирії, це наша конкретна пропозиція”, - сказав Президент.
При цьому він висловив задоволення, що сьогодні конфлікт в Сирії намагаються розв’язати не шляхом війни, а шляхом політичного діалогу.
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Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня 2013 року, коли ряд ЗМІ повідомили про застосування сирійськими урядовими військами хімзброї в околицях Дамаска. Влада країни ці звинувачення відкинула, проте на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.
16 вересня експерти ООН заявили про наявність у них доказів використання хімічної зброї в Сирії 21 серпня.
18 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія має в своєму розпорядженні дані про те, що хімзброю в Сирії застосовувала опозиція, і ці дані будуть представлені в Раду Безпеки ООН.
19 вересня Президент Сирії Башар Асад заявив, що на знищення запасів хімічної зброї в Сирії потрібні кошти у розмірі 1 млрд доларів.
За його словами, "технічно це дуже складна операція" і процес знищення хімічних арсеналів займе близько року.
"Ми готові передати нашу хімічну зброю будь-якій країні, яка піде на такий ризик", - сказав сирійський лідер.
Він також повідомив, що Сирія не висуває жодних додаткових умов і не заперечує проти повернення в країну експертів ООН з хімзброї.