Янукович хоче запропонувати український досвід для знищення хімзброї в Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію Янукович озвучив, виступаючи на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі.

Зокрема, Янукович зазначив, що Україна володіє технологіями і досвідом фахівців для знищення хімічної зброї, і запропонував відповідну допомогу для знищення такої зброї у Сирії.

“Я хотів би запропонувати наших спеціалістів, українські технології для знищення хімічної зброї в Сирії, ми маємо цей досвід”, - сказав Президент.

Він розповів, що наша країна володіє пересувними установками, що запатентовані Україною, і ці установки на практиці довели свою ефективність зі знищення наслідків застосування хімічної зброї.

“І ми готові разом зі спеціалістами їх задіяти як для якомога швидшого знищення хімічної зброї в Сирії, це наша конкретна пропозиція”, - сказав Президент.

При цьому він висловив задоволення, що сьогодні конфлікт в Сирії намагаються розв’язати не шляхом війни, а шляхом політичного діалогу.

На тему: Хімзброю Сирії планують знищити до середини наступного року

Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня 2013 року, коли ряд ЗМІ повідомили про застосування сирійськими урядовими військами хімзброї в околицях Дамаска. Влада країни ці звинувачення відкинула, проте на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.

16 вересня експерти ООН заявили про наявність у них доказів використання хімічної зброї в Сирії 21 серпня.

18 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія має в своєму розпорядженні дані про те, що хімзброю в Сирії застосовувала опозиція, і ці дані будуть представлені в Раду Безпеки ООН.

19 вересня Президент Сирії Башар Асад заявив, що на знищення запасів хімічної зброї в Сирії потрібні кошти у розмірі 1 млрд доларів.

За його словами, "технічно це дуже складна операція" і процес знищення хімічних арсеналів займе близько року.

"Ми готові передати нашу хімічну зброю будь-якій країні, яка піде на такий ризик", - сказав сирійський лідер.

Він також повідомив, що Сирія не висуває жодних додаткових умов і не заперечує проти повернення в країну експертів ООН з хімзброї.