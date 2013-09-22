Близько 30 осіб залишаються заручниками в ТЦ в Найробі

"Близько 30 заручників знаходяться всередині ТЦ", - цитує телеканал джерело, що знаходиться на місці події.

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Раніше повідомлялося, що в будівлі перебувають близько семи заручників, повідомляє РИА Новости.

У суботу озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного торгового центру Уестгейт (Westgate) в Найробі. Очевидці повідомляли, що нападники дозволили покинути будівлю тільки мусульманам. За даними місцевої поліції, зловмисники намагалися пограбувати один з магазинів центру, потім в МВС країни повідомили про сплановану терористичну атаку. У свою чергу угруповання "Аш-Шабаб" взяло на себе відповідальність за напад.

Бойовики використовували автомати, гранати і утримують заручників. Згідно з останніми даними МВС, загинули 59 людей поранено близько 200 осіб, серед жертв - члени президентської родини, а також іноземні громадяни, включаючи американців і канадців.

Протистояння групи бойовиків з поліцейськими і військовослужбовцями триває, в неділю вранці в ТЦ періодично була чутна стрілянина, відзначає Франс Прес. Президент Кенії Ухуру Кеніата закликав влаштувати полювання на бойовиків, куди б вони не побігли.