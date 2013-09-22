Бійня в елітному ТЦ в Найробі: вбито 43 людини, близько 200 поранені (відео)

10:58, 22 вересня 2013
Світ
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У суботу озброєні люди напали на відвідувачів торгового центру в Найробі, столиці Кенії. За останніми даними, в результаті атаки загинули 43 людини, близько 200 отримали поранення.

Очевидці повідомляли, що нападники дозволили покинути будівлю тільки мусульманам. За даними місцевої поліції, зловмисники намагалися пограбувати один з магазинів центру Westgate. Бойовики використовували автомати і гранати.

"За останніми даними, підтверджено загибель 43 людей, більше 200 отримали поранення", - цитує Франс Прес представника Червоного хреста Аббаса Гуллета, повідомляє РІА Новости.

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Протистояння групи бойовиків з поліцейськими і військовослужбовцями триває, в неділю вранці в ТЦ чути стрілянину.

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