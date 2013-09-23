Обама знову заговорив про контроль за зброєю

"Ми не можемо зупинити кожен акт безглуздого насильства. Але якщо ми можемо запобігти хоча б одному випадку, врятувати хоч одне життя, ми повинні спробувати", - сказав Обама.

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Президент знову підкреслив, що необхідно вжити заходів, які дозволять посилити контроль за обігом зброї і водночас не порушать конституційні права громадян, пише РІА Новости.

"Це складне політичне питання, і навесні ми це побачили", - заявив глава держави, нагадавши про відхилення сенатом поправок про контроль за обігом зброї.

"Наших сліз недостатньо. Слів і молитов недостатньо. Ми повинні діяти і щось змінювати", - сказав Обама.

Прихильники Обами з Демократичної партії навесні пропонували поправки в законодавство, що передбачають заборону на продаж автоматичного бойової зброї та обмеження ємності магазинів. Однак сенат не прийняв законопроекти через активну позицію збройового лобі, яке апелює до другої конституційної поправки (право громадян носити зброю).

Нагадаємо, стрілянина в районі Navy Yard в декількох милях від Білого дому стала наймасовішою за кількістю жертв з грудня 2012 року, коли в початковій школі Сенді Хук було вбито 26 осіб. Дванадцять людей загинули, вісім було поранено в понеділок, коли 34- річний Аарон Алексіс за невідомою поки причиною відкрив вогонь у комплексі будівель ВМС США у Вашингтоні. Нападника було вбито.

Повідомлялося, що Алексіс працював в компанії Experts, яка є субпідрядником Hewlett Packard Enterprises, і займався інформаційними технологіями. Раніше стало відомо, що перевірка Experts виявила лише один факт незначного порушення "вашингтонським стрільцем" правил дорожнього руху.