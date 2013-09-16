В результаті стрілянини в будівлі ВМС у Вашингтоні загинули 12 людей

Як розповіла голова поліції Вашингтона Кеті Леніер, мотиви нападників встановлюються. Поліція продовжує пошуки ще двох підозрюваних у нападі.

Це білий чоловік в уніформі кольору хакі і чорношкірий в одязі військового стилю брудно-зеленого кольору. Їхні особи поки не встановлені, чи є вони військовослужбовцями, невідомо, повідомляє Lenta.ru.

За даними американських ЗМІ, убитий стрілок - 50-річний співробітник ВМС, якого нещодавно «перевели на іншу роботу або звільнили». У поліції не підтвердили, але і не спростували ці дані. Розслідування інциденту взяли під контроль співробітники ФБР.

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Раніше повідомлялося щонайменше про п'ятьох поранених. За уточненими даними, серед них двоє поліцейських, один з них госпіталізований, його стан стабілізувався. У Медичний центр Вашингтона доставлені три людини з вогнепальними пораненнями, вони знаходяться в критичному стані.

Президент США Барак Обама назвав подію у Вашингтоні «неймовірною жорстокістю», яку військовослужбовцям важко було очікувати у себе вдома.