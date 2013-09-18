ВМС знали про перший арешт "вашингтонського стрілка", але дозволили йому доступ на об'єкти

Але все одно ВМС надали йому допуск на секретні об'єкти, повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал CNN, який має інформацію від високопоставленого офіцера ВМС.

За словами співрозмовника телеканалу, посадовці, які здійснювали перевірку Аарона Алексіса "були обізнані про випадок (арешту за стрілянину), розмовляли з Алексісом і визнали , що це не перешкоджає надання йому допуску ", повідомляє телеканал з посиланням на офіцера.

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Стрілянина в районі Navy Yard в декількох милях від Білого дому стала наймасовішою за кількістю жертв з грудня 2012 року, коли в початковій школі Сенді Хук було вбито 26 осіб. Дванадцять людей загинули, вісім було поранено в понеділок, коли 34- річний Аарон Алексіс за невідомою поки причиною відкрив вогонь у комплексі будівель ВМС США у Вашингтоні. Нападника було вбито.

Повідомлялося, що Алексіс працював в компанії Experts, яка є субпідрядником Hewlett Packard Enterprises, і займався інформаційними технологіями. Раніше стало відомо, що перевірка Experts виявила лише один факт незначного порушення "вашингтонським стрільцем" правил дорожнього руху.