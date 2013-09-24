Кенійський спецназ завершує зачистку ТЦ в Найробі

Силовики не зустрічають опору терористів, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Всі заручники евакуйовані, ми думаємо, що близькі до кінця", - сказав офіційний представник кенійського уряду.

На тему: ЗМІ: До нападу в Найробі причетні американці

У суботу озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного торгового центру Westgate в Найробі. За останніми даними, жертвами нападу стали 68 людей, близько 200 отримали поранення. Очевидці повідомляли, що нападники дозволили покинути будівлю тільки мусульманам.

За даними місцевої поліції, зловмисники намагалися пограбувати один з магазинів центру, потім в МВС країни повідомили про сплановану терористичну атаку. Бойовики використовували автомати і гранати.

В результаті нападу загинули члени сім'ї президента Кенії, громадяни Канади, Франції, Великобританії і Південної Кореї.

Сомалійське радикальне угрупування "Аш-Шабаб" взяло на себе відповідальність за атаку, опублікувавши відповідну заяву у Twitter.