У ТЦ в Найробі загинули племінник президента Кенії і його наречена

Заява Кеніатти прозвучала під час спеціального звернення до нації з приводу теракту, передає РБК.

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Президент засудив дії бойовиків і закликав кенійців об'єднатися перед лицем небезпеки. «Ми покараємо організаторів нападу швидко і дуже жорстоко», - заявив У.Кеніатта.

Раніше стало відомо, що під час теракту загинуло кілька іноземців. МЗС Великобританії повідомив про загибель як мінімум трьох своїх підданих. Також відомо про загибель 38-річної громадянки Республіки Корея.

Як повідомлялося, в суботу озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного торгового центру Уестгейт (Westgate) в Найробі.

Очевидці повідомляли, що перед тим як відкрити вогонь по беззбройних людях нападники дозволили покинути будівлю тільки мусульманам.

Пізніше відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда" угрупування "Аш-Шабаб" ("Рух молодих моджахедів"). Відповідну заяву було опубліковано в сервісі мікроблогів Twitter.

За даними МВС Кенії, жертвами терористичного нападу стали не менше 59 людей, близько 200 поранені, серед загиблих - члени президентської родини, а також іноземні громадяни, включаючи американців і канадців.