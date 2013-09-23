ЗМІ: До нападу в Найробі причетні американці

Про це повідомляє 22 вересня CNN з посиланням на списки, імовірно опубліковані в Twitter і потім видалені сомалійської угрупованням «Аль-Шабаб», що взяла на себе відповідальність за захоплення заручників, повідомляє Лента.

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За даними телеканалу, в списку значилися дев'ять імен передбачуваних нападників, серед яких виявилися три американці, два сомалійця, а також британець, канадець, фін і кенієць.

NBC News, у свою чергу, повідомляє, що перевіркою повідомлень про можливу причетність громадян США до подій в Кенії зайнялося Федеральне бюро розслідувань. У той же час американська влада підкреслила, що громадянство бойовиків проясниться після завершення військової операції, яку проводить кенійська армія.

Тим часом, за даними телеканалу, серед нападників могло бути п'ять американців, двоє з яких, як стверджується, належать до найбільшої сомалійської діаспори, яка проживає в американському штаті Міннесота.

Президент США Барак Обама, який подзвонив главі Кенії, щоб висловити співчуття у зв'язку з подіями в Найробі, оголосивте, що сталося, терактом. Як повідомляє Associated Press з посиланням на прес -службу Білого дому, американський президент запропонував допомогу при звершенні правосуддя над ісламістами, причетними до нападу. За словами Кеньятти, в нападі брали участь в цілому від 10 до 15 бойовиків.

У Найробі триває військова операція зі звільнення заручників, захоплених в торговому центрі Westgate Mall вдень 21 вересня. Як повідомили кенійські військовослужбовці, більшість заручників були звільнені і велика частина будівлі перейшла під контроль служб безпеки.

Жертвами нападу на торговий центр стали щонайменше 68 людей. Угруповання «Аль-Шабаб», яка взяла на себе відповідальність за захоплення заручників, пояснила напад участю Кенії у військових операціях проти сомалійських ісламістів.