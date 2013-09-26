Ходорковський став лауреатом премії Леха Валенси

Про це сказано в переданому УНІАН повідомленні Інституту Леха Валенси.

"Цього року ми вручаємо нагороду Михайлу Ходорковському, для якого економічна свобода, громадські цінності та громадська справедливість стали основами його політичної діяльності", - сказав Валенса сьогодні на прес-конференції, оголошуючи цьогорічного переможця.

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"Незважаючи на несправедливість, з якою йому вдалося зіткнутися, він не перeстав вірити в сенс власних дій, прагнучи реалізувати мрії про відкритий світ, в якому з повагою будуть ставитися до прав людини", - наголосив Валенса.

Відзначення та грошову нагороду у розмірі 100 тисяч доларів від імені Михайла Ходорковського отримає його син Павло найближчої неділі, 29 вересня.

Згідно повідомлення, син Ходорковського планує передати грошову нагороду на діяльність організації, яку вкаже його батько.

Цього року Інститут Леха Валенси буде вручати цю нагороду вшосте.