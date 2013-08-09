У Росії у бізнесмена більше шансів потрапити до в'язниці, ніж у злочинця - NYT

Кожен власник бізнесу в Росії ризикує потрапити в місця позбавлення волі, пише The New York Times у статті, яку наводить Газета.ру.

На даний момент більше 110 тисяч осіб відбувають покарання за так звані «економічні злочини», при тому, що власниками бізнесу в країні є близько 3 млн осіб. Ще 2,5 тисячі чекають суду за тими ж статтями. Ці злочини включають в себе розкрадання, підробки документів та ухилення від податків.

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Пропозиція президента РФ Володимира Путіна достроково звільняти ув'язнених, на думку автора статті, може позитивно позначитися на російській економіці, яка потребує допомоги.

На економічному форумі Путін заявив, що звільнення деяких бізнесменів допоможе відродити економіку «до рівня економічної свободи».

«Навіть в умовах глобальної рецесії, це вельми незвичайний спосіб», - наводить The New York Times слова бізнес-омбудсмена Бориса Титова.