В Естонії протестували електронне голосування

Муніципальні вибори відбудуться 20 жовтня, електронне голосування починається 10 жовтня. Для участі в електронному голосуванні виборець повинен скористатися спеціальною ідентифікаційною картою (ID - картою), яка є документом, що посвідчує особу, нарівні з паспортом. Необхідно також мати пристрій, що зчитує, для такої карти, і завантажити спеціальну програму з сайту виборчкому, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на виборчу комісію країни.

Під час пробного голосування користувачі могли перевірити, чи правильно налаштовані їхні комп`ютери, чи дійсні сертифікати їх ID-карт або програми mobiil-ID для голосування по мобільному телефону, чи є у них діючі PIN-коди. Були виявлені незначні проблеми, однак під час тестування вдалося налагодити роботу системи.

На минулих парламентських виборах у 2011 році електронним шляхом, в тому числі і за допомогою мобільного телефону, свій голос віддали 140,8 тисячі осіб, що є рекордним показником з 2005 року, коли ця можливість була надана вперше. На попередніх муніципальних виборах у 2009 році електронним шляхом проголосували 104,4 тисячі осіб.