Генсек НАТО обіцяє Сербії, що сили безпеки Косова не стануть армією

Як пише РІА Новости, про це повідомляє агентство "Танюг" з посиланням на джерела в сербської делегації.

"Сербія є ключовим фактором миру і стабільності в регіоні", - цитує джерело слова Расмуссена, які той сказав під час зустрічі з Ніколичем в кулуарах Генасамблеї ООН. У свою чергу, за інформацією агентства, Ніколич зазначив зростання довіри косовських сербів до міжнародних миротворчих сил KFOR, які діють там з 1999 року під командуванням НАТО.

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Албанська влада Косова за підтримки США і низки країн Євросоюзу 17 лютого 2008 року в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Сили безпеки Косова були створені на базі формувань Визвольної армії Косова, розпущеної після збройного конфлікту 1998-1999 років.

Сили безпеки Косова проходили підготовку під керівництвом інструкторів НАТО. Їх завданням є проведення операцій цивільного захисту в Косово, надання допомоги цивільній владі в умовах природних надзвичайних ситуацій та в інших екстрених випадках. Ці сили, які складаються майже повністю з албанців, включають 2,5 тисячі бійців у частинах постійної готовності і 800 резервістів у віці 19-35 років.