100-та країна визнала незалежність Косово

Про це у своєму твіттері повідомив глава МЗС Косово Енвер Ходжай.

«Я говорив з головою МЗС Ємену Абу Бакра аль-Курбе, який підтвердив офіційне визнання Республіки Косово», - написав Ходжай, якого цитує Лента.ру.

Як відомо, Косово проголосило незалежність від Сербії в лютому 2008 року. Сербія відмовляється визнати Косово.

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У квітня 2013 року лідери Сербії і Косово після тривалих переговорів підписали договір про нормалізацію відносин.

Україна не визнала незалежності самопроголошеної республіки.