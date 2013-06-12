100-та країна визнала незалежність Косово
09:14, 12 червня 2013Світ
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Ряд країн, що визнали незалежність Косова, поповнився ще однією, сотої, країною - Єменом.
У МЗС Косово заявили про визнання країни Єменом
Про це у своєму твіттері повідомив глава МЗС Косово Енвер Ходжай.
«Я говорив з головою МЗС Ємену Абу Бакра аль-Курбе, який підтвердив офіційне визнання Республіки Косово», - написав Ходжай, якого цитує Лента.ру.
Як відомо, Косово проголосило незалежність від Сербії в лютому 2008 року. Сербія відмовляється визнати Косово.
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У квітня 2013 року лідери Сербії і Косово після тривалих переговорів підписали договір про нормалізацію відносин.
Україна не визнала незалежності самопроголошеної республіки.
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