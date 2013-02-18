Косово хоче вступити до НАТО і ЄС

Косово має чітку мету – вступити до Євросоюзу та НАТО.

Про це заявила Президент Косово Атіфете Ях’яга у Приштині, де у неділю відзначали п’яту річницю відокремлення колишнього автономного краю від Сербії, повідомляє радіо «Свобода».

За її словами, народ Косово «розпочав нову главу в історії, главу миру, взаєморозуміння, співпраці і взаємної поваги».

Майже 100 країн світу вже визнали незалежність Косово. Етнічні албанці проголосували за це на референдумі 17 лютого 2008 року.