Косово хоче вступити до НАТО і ЄС
08:46, 18 лютого 2013Світ
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Косово має намір вступити до Євросоюзу та НАТО.
Атіфете Ях’яга озвучила мету Косово / Фото: US Department of State з Вікіпедії
Косово має чітку мету – вступити до Євросоюзу та НАТО.
Про це заявила Президент Косово Атіфете Ях’яга у Приштині, де у неділю відзначали п’яту річницю відокремлення колишнього автономного краю від Сербії, повідомляє радіо «Свобода».
За її словами, народ Косово «розпочав нову главу в історії, главу миру, взаєморозуміння, співпраці і взаємної поваги».
Майже 100 країн світу вже визнали незалежність Косово. Етнічні албанці проголосували за це на референдумі 17 лютого 2008 року.
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