Низка російських топ-сайтів сьогодні не публікуватимуть фото в знак протесту

Сьогодні низка російських ЗМІ вирішили висловити солідарність із затриманим на судні Arctic Sunrise фотографом Денисом Синяковив, відмовившись публікувати фотографії.

Про це УНІАН повідомили в московському офісі «Грінпіс».

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«27 вересня «Російський Репортер», «Лента.ру», Znak.com, «Російська планета», «Газета.Ru», сайти «Нової газети», радіостанції «Ехо Москви» і телеканалу «Дощ» не публікуватимуть жодної фотографії. Це - акція підтримки фотографа Дениса Синякова, якого заарештували на два місяці разом з екіпажем судна «Грінпіс» «Arctic Sunrise», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Синяков був на криголамі і знімав акцію активістів «Грінпіс» неподалік платформи «Прирозломна».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 вересня, суд Мурманська заарештував на 2 місяці Синякова, як і більшість членів команди Arctic Sunrise, деяким членам екіпажу продовжено строк затримання на 72 години – до понеділка.

Довідка УНІАН. 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря недалеко від криголама. Було затримано 30 осіб, у тому числі й іноземців, серед яких українець. 24 вересня Слідчий комітет Росії порушив щодо активістів «Грінпіс» справу про піратство.