Низка російських топ-сайтів сьогодні не публікуватимуть фото в знак протесту
Низка російських ЗМІ висловили солідарність із затриманим на судні «Грінпісу» фотографом Синяковим, відмовившись публікувати фотографії.
Сьогодні низка російських ЗМІ вирішили висловити солідарність із затриманим на судні Arctic Sunrise фотографом Денисом Синяковив, відмовившись публікувати фотографії.
Про це УНІАН повідомили в московському офісі «Грінпіс».
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«27 вересня «Російський Репортер», «Лента.ру», Znak.com, «Російська планета», «Газета.Ru», сайти «Нової газети», радіостанції «Ехо Москви» і телеканалу «Дощ» не публікуватимуть жодної фотографії. Це - акція підтримки фотографа Дениса Синякова, якого заарештували на два місяці разом з екіпажем судна «Грінпіс» «Arctic Sunrise», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Синяков був на криголамі і знімав акцію активістів «Грінпіс» неподалік платформи «Прирозломна».
Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 вересня, суд Мурманська заарештував на 2 місяці Синякова, як і більшість членів команди Arctic Sunrise, деяким членам екіпажу продовжено строк затримання на 72 години – до понеділка.
Довідка УНІАН. 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря недалеко від криголама. Було затримано 30 осіб, у тому числі й іноземців, серед яких українець. 24 вересня Слідчий комітет Росії порушив щодо активістів «Грінпіс» справу про піратство.