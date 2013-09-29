90-річна бабуся активістки Greenpeace просить суд не закривати внучку в СІЗО

Альпіністка Саарела - одна з тих, хто безпосередньо брав участь в акції на "Прирозламній" ​​- вона намагалася залізти на платформу, але впала у воду, звідки була піднята на борт прикордонного корабля "Ладога". У четвер термін її затримання був продовжений на 72 години через брак необхідних документів, повідомляє РІА Новости.

Захист Саарела представив позитивні характеристики на неї, в тому числі від викладача, керівників природоохоронних організацій, члена парламенту Фінляндії, а також від бабусі активістки.

На тему: Слідчі почали огляд затриманого в Росії судна Greenpeace

"На мій погляд, вона поступила необдумано, але не хотіла нічого поганого. Мені скоро 90 років, я дуже стурбована. Я знаю її з дитинства, вона дуже хороша, добра і відповідальна дівчинка, потребує допомоги", - написала бабуся фінської активістки Мурманська суду. Бабуся впевнена, що її внучка не хотіла заподіювати шкоду або когось образити і просить не відправляти внучку в СІЗО.