Правляча коаліція парламенту Австрії ледве утримує більшість на виборах

За підсумками обробки 35% бюлетенів лівоцентристська Соціал-демократична партія Австрії (SPO) здобуває 26,7% голосів, а їхні традиційні суперники і тактичні союзники по "великій коаліції" з правоцентристської Австрійської народної партії (OVP) - 23,6%, передає РІА Новости.

Проте головним сюрпризом цих виборів стало зростання популярності правих націоналістів з Австрійської партії свободи на чолі з Хайнцем-Крістіаном Штрахе. Ця партія одержує, за першими даними, 21,9% голосів. У федеральній землі Штирії ця партія йде до фінішу першою. При цьому соціал-демократи показують поки найнижчий результат за всю свою історію.

На тему: У Австрії сьогодні відбудуться парламентські вибори

Новачком в парламенті повинна стати популістська партія «Команда Штронаха», створена до цих виборів власником канадсько-австрійського гіганта-виробника автозапчастин «Магна» Франком Штронахом. За цю нову партію, за результатами обробки 35% бюлетенів, проголосували 5,8%, що дозволить їй подолати 4-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту.

За попередніми даними, до парламенту проходить і недавно створений ліберальний блок «Нова Австрія» з 4,6%. В той же час інша ліберальна група «Союз за майбутнє Австрії», схоже, залишить Національну раду.

Партія «зелених» залишиться в парламенті, але показує поки найнижчий з результатів, що очікувалися, - 12%.

Майже 6,4 мільйона австрійських громадян, які мають право голосу, обирають в неділю 183 депутати Національної ради - нижньої палати парламенту, які працюватимуть найближчі п'ять років. За результатами виборів буде призначено новий уряд країни.