У Австрії сьогодні відбудуться парламентські вибори

В національному масштабі у виборах беруть участь дев'ять партій, у деяких федеральних землях до них додаються ще кілька незначних партій. При цьому від п'яти до семи партій мають шанс подолати 4-відсотковий бар'єр і увійти до парламенту, який призначить уряд і працюватиме наступні п'ять років, повідомляє РІА Новости.

Головне питання цих виборів - чи зуміє правляча "велика коаліція" двох традиційних політичних суперників - лівоцентристської Соціал-демократичній партії Австрії (SPO) і правоцентристської Австрійської народної партії (OVP) - зберегти свою більшість. Якщо ще кілька тижнів тому збереження статус-кво і відповідно уряду на чолі з федеральним канцлером соціал-демократом Вернером Файманом і віце-канцлером "народником" Міхаелем Шпінделеггером вважалося безперечним, то останні передвиборні опитування показали зростання популярності малих партій.

За даними опитування громадської думки, соціал-демократи підійшли до виборів з рівнем підтримки в 27%, підтримка "народників" коливається від 21% до 25%. Близько 20%, як очікується, одержить правонаціоналістична Австрійська партія свободи (OFP) на чолі з Хайнцем-Крістіаном Штрахе, який провів агресивну виборчу кампанію. Від 13% до 15% виборців підтримують "зелених". Новачком у парламенті може стати популістська "Команда Штронаха", створена власником канадсько-австрійської компанії-виробника автозапчастин "Магна" Франком Штронахом. Він провів ефективну кампанію проти істеблушменту під гаслами і користується підтримкою 6-7% виборців. На межі 4-відсоткового бар'єру знаходяться ліберальні групи "Союз за майбутнє Австрії" і блок "Нова Австрія", створені політиками, що відкололися у різний час від Партії свободи. При цьому майже всі опозиційні партії стоять на позиціях євроскептиків.

"Це найтелевізійніші вибори за всю історію Австрії", - сказала напередодні виборів політичний консультант, колишній прес-секретар канцлера Вольфганга Шюсселя Хайді Глюк. За її словами, ніколи раніше в австрійській політиці виборча кампанія не була настільки сконцентрована на особах партійних лідерів і теледебатах.

Крім основних партій, у виборах також беруть участь комуністи і піратська партія, а в деяких федеральних землях Австрії ще і невеликі християнська партія, чоловіча партія, партія за вихід з ЄС, і червоно-зелена "Зміна". Остаточний підрахунок голосів очікується до 3 жовтня.