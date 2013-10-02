ЗМІ: Інвестори Microsoft домагаються відставки Білла Гейтса

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер, що володіє джерелами, знайомими з ситуацією.

За даними агентства, три неназвані інвестори Microsoft з-серед 20 найбільших вкладників компанії лобіюють дане рішення в раді директорів. На думку інвесторів, які в сукупності розташовують більше 5% акцій компанії, Гейтс, перебуваючи на своїй посаді, перешкоджає тому, щоб Microsoft приймала нові стратегії розвитку.

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Також вони вважають, що вихід з управління Гейтса дозволить надати наступнику Стіва Балмера, який нещодавно оголосив про відставку з посади генерального директора компанії, більше повноважень для здійснення необхідних змін в Microsoft. Крім цього, інвестори вважають, що повноваження Гейтса, який володіє 4,5 % акцій компанії і є найбільшим приватним акціонером, непропорційні його частці в компанії.

Представники Microsoft відмовилися коментувати цю інформацію. Як відзначає агентство, поки ніщо не вказує на те , що рада директорів готова прийняти рішення про відсторонення Гейтса з посади.

В даний час компанія зайнята пошуками наступника Балмера. ЗМІ повідомляли, що найбільш імовірним кандидатом на посаду генерального директора є голова компанії Ford Алан Мулаллі.

Білл Гейтс - американський підприємець і філантроп, один з творців і найбільший акціонер компанії Microsoft. Неодноразово визнавався найбагатшою людиною планети за версією журналу Forbes - він займав перші рядки рейтингу мільярдерів з 1996 по 2007 рік , а також в 2009 і 2013 роках .