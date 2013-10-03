Саакашвілі помилував 18 тисяч засуджених

Президент Грузії Михайло Саакашвілі в середу, 2 жовтня, підписав розпорядження про звільнення від покарання близько 18 тисяч осіб, які були умовно засуджені за різні злочини, повідомляє Дзеркало Тижня.

"19 серпня президент оголосив про амністію для близько 18 тисяч умовно засуджених, і сьогодні президент підписав відповідне розпорядження", - сказав керівник адміністрації президента Андро Барнов на брифінгу.

За його словами, видача індивідуальних виписок для отримання довідки про судимість розпочнеться з 3 жовтня.

Акт про зняття умовного ув'язнення, а також судимості з усіх амністованих і тих, хто відбув термін покарання, за винятком засуджених за особливо тяжкі злочини, Саакашвілі підписав з нагоди свята Преображення Господнього. З 20 серпня всі умовно засуджені та мають судимість могли звернутися в адміністрацію президента Грузії з відповідною заявою.

Дана ініціатива президента Грузії не торкнулася тих, хто був засуджений за умисне вбивство, умисне вбивство за обтяжуючих обставин, умисне вбивство матір'ю новонародженої дитини, статевий зв'язок і сексуальні дії щодо малолітніх, трефікінг, тортури, членство в злодійському світі, "злодіїв у законі", вибух, злочини, пов'язані з ядерною зброєю, і злочини проти людства.