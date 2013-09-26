Путін хоче відродити стару імперію, йому не потрібні сильні сусіди - Саакашвілі

Саакашвілі повідомив, що ідея Євразійського союзу була вироблена як альтернатива Європейському Союзу Володимиром Путіним і є головним проектом його нового президентського терміну.

"Тому що стара Імперія намагається повернутися до своїх втраченим кордонів. Але "кордону" неправильне слово, так як ця Імперія - будь то Російська імперія, Радянський союз, Російська Федерація або Євразійський союз - ніколи не мала меж. У неї була лише периферія", - заявив Саакашвілі.

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Президент Грузії зазначив, що східно-європейські держави, що прагнуть приєднатися до сім'ї вільних і демократичних країн, стикаються з постійним тиском і погрозами.

"Вірменія загнана в кут, Молдавія піддається блокаді, Україна перебуває під ударом, Азербайджан піддається гігантському тиску, а Грузія окупована... На відміну від більшості країн, Російська Федерація не зацікавлена ​​в стабільних державах біля своїх кордонів. Кремль прагне зберегти стан постійного безладу в сусідніх державах. Він відкидає саму ідею сильних урядів у Грузії, Україні або Молдові, навіть тих, які намагаються враховувати його інтереси", - заявив він.

У своєму виступі Саакашвілі обговорив і російсько-українські відносини.

"Уряд Віктора Януковича знаходиться під постійним тиском, перед самітом у Вільнюсі (саміті" Східного партнерства "у листопаді цього року, де передбачається підписання угоди про асоціацію України з ЄС. - Ред.) Проти України розв'язана торгова війна, російські чиновники відкрито говорять про поділ країни. Тому що російська влада чудово розуміє, що як тільки сильні держінститути будуть створені в Україні, Грузії, Молдові або в будь-якій країні, як тільки на сцені з'являться функціонуючі держави, ці інститути і ці держави будуть виражати і проводити в життя волю своїх народів, а саме - прагнення до повної незалежності і руху до Європи", - сказав президент Грузії.

На думку Саакашвілі, Євразійський союз будується на протилежних Європейському союзу підставах.

"Він підтримується нетерпимістю, в його основі лежать структури колишнього КДБ і метою його є відродження старої Імперії. Пасивність і посередність є єдиними критеріями для вступу (в Євразійський союз. - Ред), - заявив він.

"Через кілька років Володимир Путін піде з Кремля, зникне з російської політики. Російські громадяни будуть пам'ятати його як привид старих часів - часів корупції та придушення. Ніхто не знає, чи буде цей процес мирним або насильницьким, чи буде його послідовник націоналістом чи лібералом або тим і іншим, але важливо те, що Росія перестане тоді бути імперією, вона стане нормальною державою ", - підсумував Саакашвілі.