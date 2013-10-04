Поліція: жінка, яка спровокувала стрілянину біля Капітолію загинула
Жінка, яка спровокувала стрілянину в центрі Вашингтона, була застрелена поліцією, повідомила журналістам у четвер шеф столичної поліції Кеті Ланір.
"Її смерть констатували на місці події", - сказала Ланір.
"Стрілянина велася, принаймні, у двох місцях", - додала вона. За словами Ланір, двоє поліцейських постраждали при спробі наздогнати зловмисницю, пише РІА Новости.
На тему: Поліція не вважає терактом стрілянину в центрі Вашингтона
Чи була жінка озброєна, шеф поліції не повідомила. Вона також підтвердила, що з жінкою була дитина у віці приблизно одного року.
"Дитина перебуває під опікою", - уклала Ланір.
Шеф поліції Вашингтона описала маршрут машини: спочатку вона зіткнулася з поліцейськими в районі Білого дому і будівлі мінфіну, де, імовірно, намагалася пробити бар'єр. Потім поліцейські гналися за автомобілем по Пенсільванія-авеню в бік будівлі Конгресу. Погоня продовжилася навколо Капітолію, поки машина жінки не врізалася в огорожу. Стрілянина велася протягом погоні.
Нагадаємо, поруч з будівлею Конгресу США сталася стрілянина. Кілька людей поранені. Після інциденту будівлі Капітолію і Верховного суду були закриті з міркувань безпеки.