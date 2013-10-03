Біля будівлі Конгресу США влаштували стрілянину

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на представників сенаторів і поліцію.

Серед постраждалих - співробітник поліції.

На тему: В результаті стрілянини в будівлі ВМС у Вашингтоні загинули 12 людей

Поліція затримала підозрюваного у стрільбі, що сталася в четвер поряд із будівлею американського Конгресу у США у Вашингтоні, пише газета Washington Post з посиланням на конгресмена Джеррі Коннолі, передає РІА Новости.

За словами конгресмена-республіканця, про затримання підозрюваного йому повідомив співробітник поліції.

За даними телеканалу Fox News, затримано жінку з дитиною. Рейтер пише, що жінку вбито.

За даними ЗМІ, жінка на машині, всередині якої перебувала маленька дитина, намагалася подолати загородження біля Білого дому, потім поїхала до Капітолію, де засідає Конгрес США, і відкрила стрілянину по поліції, але була затримана.

Також ЗМІ повідомляють, що інцидент зі стріляниною почався біля Білого дому.

Сенатори США у своїх акаунтах у Twitter підтвердили стрілянину біля Капітолію у Вашингтоні.

"Постріли прозвучали зовні Капітолію. Ми тимчасово закрилися", - написала сенатор Клейр Маккаскілл.

Нагадаємо, тринадцять людей, включаючи вбивцю, загинули 16 вересня під час стрілянини на об'єкті ВМС США, розташованому приблизно в 800 метрах від Капітолію - резиденції Конгресу США. Спецпідрозділи після прочісування району в пошуках спільників стрілка дійшли висновку, що злочинець діяв сам.