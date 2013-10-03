Поліція не вважає терактом стрілянину в центрі Вашингтона

"За нашими даними, це окрема пригода, не теракт", - сказав він.

Згідно з попередньою інформацією, близько 14.15 за місцевим часом (21.15 кск) жінка на автомобілі намагалася протаранити ворота біля Білого дому, потім її переслідували до Капітолію, де сталася стрілянина, передає РІА Новости.

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Представник поліції повідомив, що в підозрювану стріляли, але невідомо, чи була вона озброєна. Він не зміг уточнити стан жінки, проте підтвердив, що вона поранена. За даними ряду ЗМІ, підозрювана вбита, інші повідомляють тільки про поранення. У салоні її автомобіля була маленька дитина, загрози її життю немає.

За словами представника поліції, жінка протаранила огорожу біля будівлі Капітолію, серйозно пошкодивши його. Один поліцейський був поранений в ДТП, додав представник поліції.

НП сталася в самий розпал протистояння адміністрації з Конгресом з приводу фінансування держустанов: Сенат і Палата представників не знайшли компроміс щодо бюджету, через що багато державні відомства закрилися з вівторка.