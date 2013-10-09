Під потік радіоактивної води на "Фукусімі" потрапили 6 осіб

На аварійній японській АЕС "Фукусіма-1" стався витік 10 тонн радіоактивної води, під потік потрапили шість осіб.

Це перший подібний інцидент з березня 2011 року, повідомила компанія - оператор станції "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), передає ІТАР-ТАСС.

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За уточненими даними, ремонт труб системи опріснення води виконувала бригада з 11 робітників, один з яких помилково від'єднав не ту трубу. У результаті під струмінь радіоактивної рідини під тиском потрапили шість осіб, їх стан з'ясовується.

Вміст стронцію-90 у воді, що витекла, перевищує 37 млн бекерелів на літр за норми 30 бекерелів на літр рідини, цезію - 2 тис. бекерелів на літр за норми 90. ТЕПКО повідомила, що радіоактивна вода не потрапила за межі захисної греблі.

Витоки радіоактивної води стали зараз головною проблемою на АЕС "Фукусіма-1", де в березні 2011 року після виходу з ладу через удар цунамі системи охолодження розплавилося ядерне паливо у трьох реакторах, яке супроводжувалося вибухами водню і викидами радіації. У серпні цього року на станції з наземного сталевого сховища вилилося 300 тонн високорадіоактивної води. Цей інцидент вважається найбільшим витоком забрудненої рідини з моменту самої аварії.