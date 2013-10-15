У Ватикані призначили нового держсекретаря

Про те, що Папа Римський призначив досвідченого дипломата Пароліна, який був до цього нунцієм (послом Ватикану) в Венесуелі, на другий за значенням пост в ієрархії Римо-католицької церкви, було оголошено 31 серпня. Передбачалося, що на церемонії у вівторок Папа Римський подякує 78-річному кардинала Тарчізіо Бертоне, який був держсекретарем з вересня 2006 року, за багаторічне служіння і офіційно представить його наступника, повідомляє РІА Новости.

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У підсумку прощання з Бертоне відбулося, але новий ”прем`єр-міністр” Святого престолу поки ще не приступив до виконання своїх обов`язків. Сам понтифік назвав ситуацію ”прийомом in absentia (за відсутності)”. Він повідомив, що новий держсекретар вступить на посаду через кілька тижнів.

Голова служби друку Святого престолу Федеріко Ломбарді у свою чергу заявив, що ”ніякої надзвичайної ситуації не виникло”, оскільки до одужання Пароліна забезпечуватимуть поточну діяльність Держсекретаріату керівники двох його відділів.

У зв`язку з призначенням Пароліна місцеві експерти, насамперед, відзначали, що завершилася ”епоха могутнього держсекретаря Бертоне”. Останнім часом кардинал Бертоне не раз піддавався серйозній критиці з боку ряду національних єпископатів у зв`язку з діяльністю Римської курії і особливо через скандальної справи Vatileaks, пов`язаного з витоком секретних документів з Ватикану. Наслідком цієї справи став арешт у травні 2012 року особистого камердинера Папи Бенедикта XVI Паоло Габріеле, який пізніше був визнаний винним у розкраданні документів з апартаментів понтифіка.