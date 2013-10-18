ЗМІ: Індія заарештувала команду судна мисливців за піратами, у складі якої 3 українця (фото)

Індійська поліція сьогодні заарештувала 35 членів екіпажу затриманого судна Seaman Guard Ohio, у складі якого троє українців.

На даний час воно перебуває в порту Тутікорін у південному штаті Тамілнад, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на інформаційний портал "Зі ньюс".

Судно американської компанії "ЕдвенФорт" (AdvanFort) йшло під прапором Сьєрра-Леоне. Імовірно, в індійських водах воно переховувалося від циклону, проте екіпаж не зміг надати дозвільних документів на виявлену на борту зброю.

Серед 35 членів екіпажу - троє українців, індійці, британці і естонці. Правоохоронні органи почали розслідування, до завершення якого судно не повинне залишати порт.

Компанія "ЕдвенФорт" займається питаннями морської безпеки, зокрема, боротьбою з піратством і супроводом комерційних рейсів.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня індійська берегова охорона затримала судно охорони від піратів Seaman Guard Ohio, що слідувало під прапором Сьєрра-Леоне, на борту якого перебували 25 озброєних людей, зокрема 14 громадян Естонії та українець.

Судно належить американській фірмі AdvanFort, його команда не змогла пояснити, чому корабель увійшов у води Індії поблизу порту Тутікоріна, писала індійська газета The Hindu. Як стверджує індійська влада, у людей, які перебували на борту судна, не було необхідних документів на вогнепальну зброю.

Індійська влада з'ясовує також, чи могло судно брати участь у незаконному перевезенні зброї. Команда запевнила, що судно займається наданням охоронних послуг і наявна в зброя легальна.

15 жовтня в МЗС України повідомили, що на борту судна перебувають троє громадян України - капітан, старший помічник і охоронець. Їх особи встановлені. Життю українців нічого не загрожує, на судні є всі умови для проживання, екіпаж забезпечений продуктами і водою.