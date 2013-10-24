У США очікують $1,4 трильйона вигоди від легалізації мігрантів

Як повідомляє РІА Новости, раніше сенат США прийняв законопроект, який дає 11 мільйонам нелегальних іммігрантів можливість легалізації і в перспективі отримання громадянства, якщо ті заплатять штраф за незаконне перебування, вивчать англійську мову, будуть справно платити податки і не будуть порушувати закони країни. Палата представників конгресу поки не приступала до розгляду реформи.

"Незалежні економісти показали, що якщо сенатський законопроект стане законом, то протягом наступних двох десятиліть наша економіка зросте на 1,4 трильйона доларів більше, ніж у випадку якщо ми не приймемо цей закон. Вона скоротить наш дефіцит приблизно на трильйон доларів",- сказав Обама, виступаючи в Білому домі.

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"Ми повинні прийняти імміграційну реформу. Це добре для нашої економіки. Це добре для нашої національної безпеки. Це добре для нашого народу. І ми повинні зробити це в цьому році",- сказав Обама. За його словами, нинішня система не працює, оскільки бізнес наймає нелегальних мігрантів на роботу і ухиляється від податків, а самі мігранти не мають стимулу вийти з "тіньової" економіки і законно трудитися. "Це нерозумно, це нечесно, це безглуздо. Ми надто довго відкладали цю справу", - сказав Обама.

Президент США відновив тиск на конгрес з імміграційної реформи після тактичної перемоги над республіканською опозицією в конгресі. Республіканці відмовлялися прийняти бюджет і піднімати "поріг" держборгу, що призвело в жовтні до двотижневого бюджетного протистояння, але були змушені тимчасово відступити. Багато республіканців виступають проти ідеї громадянства для нелегальних мігрантів, але побоюються втратити голоси виборців-вихідців з Латинської Америки.