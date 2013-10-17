Білий дім вимагає від нижньої палати Конгресу провести імміграційну реформу

"Президент (Барак Обама) вважає, що Палата представників повинна розглянути імміграційну реформу, проведену Сенатом, і прийняти її", - сказав Карні.

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Тиск Білого дому на Палату представників щодо імміграційної реформи відображає бажання президента Обами якомога швидше повернутися до порядку денного, відсунутого у бік через бюджетну і боргову кризу. Раніше Сенат проголосував з підтримкою депутатів з обох партій за законопроект, який пропонує 11 мільйонам нелегальних мігрантів багаторічний процес легалізації з можливим отриманням американського громадянства, пише РІА Новости.

Палата представників, де більшість складають республіканці, поки не голосувала щодо законопроекту і не розробила власні пропозиції. На республіканців впливає не тільки президент Обама, але і лідери бізнесу, які підтримують легалізацію по можливості більшого числа працівників. Також республіканці сподіваються поборотися за голоси натуралізованих латиноамериканських іммігрантів, переважна більшість яких на президентських виборах 2012 року проголосувала за Обаму.

Джерело у Вашингтоні, знайоме з ситуацією в Конгресі щодо міграційної реформи, раніше сказало, що шанси на прийняття законопроекту в поточному році "набагато більше 50%".