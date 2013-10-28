На Європу з Атлантики насувається сильний ураган

Перший удар стихії припаде на південний захід Англії та Уельсу, а потім буря пошириться майже на всю територію Британських островів.

В Англії припинено роботу поромів. Влада рекомендує не користуватися автомобілями.

Влада західних районів Англії та Уельсу в авральному режимі готується до удару стихії. У приморських містах графства Корнуолл зводяться захисні укріплення з мішків з піском, вздовж залізниць і швидкісних автомагістралей валять дерева, щоб уникнути їх падіння під натиском вітру на шляхи і аварій. З південного заходу Англії надійшли повідомлення про відключення електрики у ряді селищ.

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Лондонський аеропорт Хітроу попередив про можливі збої в його роботі у зв'язку з ударом стихії.

"Ми не виключаємо затримок з вильотами літаків у зв'язку із загрозою шквальних вітрів", - повідомив офіційний представник Хітроу.

Британські метеорологи вже протягом декількох днів з занепокоєнням стежать за створеною в Атлантичному океані великою зоною низького тиску, яка рухається до Сполученого королівства.

"Ураган формується в безпосередній близькості від Сполученого Королівства, а не як зазвичай, в центральній частині Атлантичного океану, - уточнили в Метеорологічному бюро країни. - Він не ослабне над океаном і обрушиться на королівство усією силою".

Через ураган у Франції оголошено оранжевий рівень загрози. Негода розіграється на півночі країни і, можливо, торкнеться і центр Франції. На узбережжі пориви вітру можуть сягати 140 кілометрів на годину.

Влада повідомила жителям про ризик падіння дерев, ЛЕП, рекламних щитів і обвалі черепиці. У прибережних містах слід бути обережними - перехожих може змити в море хвилями.

У Нідерландах через загрозу урагану амстердамський аеропорт Схіпхол скасував 42 авіарейсу. Про це повідомила прес-служба "повітряної гавані".

Пасажирам рекомендовано уточнювати інформацію про вильоти перш, ніж відправитися в Схіпхол. Згідно з прогнозом національного метеорологічного бюро, основний удар стихії припаде на ранок понеділка. У північних і західних провінціях Нідерландів оголошено оранжевий рівень тривоги (останній перед найвищим червоним), швидкість вітру там може досягати 120 км на годину. У прибережних районах не виключаються пориви до 140 км на годину.

Автомобілістів закликали бути надзвичайно уважними на дорогах, оскільки під натиском вітру можливе падіння дерев і дорожніх знаків.

За матеріалами ІТАР-ТАСС.