Через ураган в Індії загинули 14 людей, евакуйовано близько мільйона

Жертвами урагану «Файлін», що обрушився у суботу увечері на штати Орісса і Андхра-Прадеш на східному узбережжі Індії, стали 14 осіб.

Як передає РІА Новости з посиланням на телеканал IBN, більшість із загиблих були розчавлені падаючими деревами. При цьому 13 з 14 людей загинули в Оріссі, де удар стихії був значно сильнішим, ніж в Андхра-Прадеш.

Увечері в суботу на індійські штати Орісса і Андхра-Прадеш обрушився ураган «Файлін». Висота хвиль становила в деяких районах близько 3,5 метра, швидкість вітру - близько 200 кілометрів за годину. Ураган супроводжувався потужними дощами. Представники влади заявляють, що стихія завдала менше руйнувань, ніж очікувалося.

Зараз ураган втрачає силу, йде від узбережжя углиб країни, швидкість вітру не перевищує 65 кілометрів за годину.

Як заявив Індійський метеорологічний департамент, «все гірше вже позаду». Зараз ведеться робота з ліквідації наслідків урагану, в ній беруть активну участь військові. Вживаються заходи для відновлення подачі електроенергії.

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Ураган, проте, завдав серйозних збитків узбережжю - звалені дерева, перекинуті автомобілі, пошкоджені дахи багатьох будинків (в основному, йдеться про солом'яні і очеретяні дахи), зірвані лінії електропередачі.

Найсильніший удар стихії прийняв на себе округ Ганджам в Оріссі. Повідомляється, що в Андхра-Прадеш затоплені 5 чи 6 сіл, ураганний вітер серйозно пошкодив кокосові плантації, вода залила деякі бананові плантації. Всього від циклону могли постраждати близько 300 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Влада перед ураганом провели наймасштабнішу за останні 20 років евакуацію населення. Всього було евакуйовано, за різними даними від 800 до 900 тисяч осіб. Це, як зазначають місцеві ЗМІ, допомогло уникнути численних жертв.