На Мексику насувається потужний ураган, проводиться евакуація

Ураган вже досяг першої категорії за міжнародною 5-бальною шкалою небезпеки і насувається на західне узбережжя країни.

Як повідомили в неділю представники служби цивільної оборони, у ряді районів ведеться евакуація жителів з ​​населених пунктів, де проливні дощі можуть спровокувати сильні повені, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Читайте також: Кількість загиблих від стихії в Мексиці збільшилася до 123 людей

Тривога оголошена на заході і в центрі Мексики на території багатьох штатів, які опиняться в зоні дії потужного циклону. Особливі заходи щодо забезпечення безпеки населення приймаються владою штату Герреро, який у вересні вже сильно постраждав від тропічного шторму "Мануель" і до цих пір повністю не оговтався від удару стихії.

За даними мексиканських метеорологів, епіцентр "Реймонда" в даний час знаходиться за 215 км на південь від курортного міста Сіуатанехо на західному узбережжі Мексики і повільно просувається на північ. Ураган несе проливні дощі і сильні вітри, швидкість яких досягає 120 км на годину. Очікується, що вже сьогодні циклон набере силу і досягне другої категорії небезпеки.