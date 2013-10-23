Спецслужби США не прослуховували розмови Меркель - Білий дім

Про це заявив на брифінгу офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляє РІА «Новости».

Як передають ряд ЗМІ, Німеччина має інформацію про те, що мобільний телефон канцлера міг прослуховуватися спецслужбами США.

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"Президент розмовляв з канцлером і запевнив, що США не відстежували і не відстежують її розмови", - сказав Карні.