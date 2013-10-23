Спецслужби США не прослуховували розмови Меркель - Білий дім
21:52, 23 жовтня 2013Світ
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Президент США Барак Обама запевнив канцлера Німеччини Ангелу Меркель, що американські спецслужби не прослуховували її телефонні розмови.
Представник Білого дому Джей Карні / Фото : cntv.ru
Про це заявив на брифінгу офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляє РІА «Новости».
Як передають ряд ЗМІ, Німеччина має інформацію про те, що мобільний телефон канцлера міг прослуховуватися спецслужбами США.
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"Президент розмовляв з канцлером і запевнив, що США не відстежували і не відстежують її розмови", - сказав Карні.
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