Обама три роки знав про прослуховування Меркель - ЗМІ

Про це повідомляє в неділю газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела в спецслужбах.

У суботу журнал Spiegel повідомляв, що під час телефонної розмови, яка відбулася в середу, Обама запевнив Меркель, що нічого не знав про прослуховування і якби дізнався про подібні дії з боку спецслужб, то негайно віддав би наказ припинити стеження, повідомляє РІА Новости.

На тему: США прослуховували телефон Меркель з 2002 року - ЗМІ

За даними Bild am Sonntag, президент США був не зовсім щирим: глава американського Агентства національної безпеки (АНБ) Кейт Александер ще 2010 року особисто доповів йому про цю таємну операцію. "Обама ці дії тоді не зупинив", - повідомив виданню високопоставлений співробітник АНБ, ім'я якого не називається.

Після цієї доповіді спецслужба, навпаки, розширила стеження: під спостереження було взято не тільки її телефон, яким вона користувалася для контактів у справах партії, але і її урядовий мобільний. АНБ перехоплювало її дзвінки та повідомлення. Поза зоною їх досяжності залишився тільки стаціонарний канал зв'язку у відомстві канцлера.

Під прицілом АНБ, за даними Bild am Sonntag, був і попередник Меркель на посаді канцлера Герхард Шредер. Програма прослушки була розпочата в 2002 році при президентові Буші після того, як уряд ФРН відмовився брати участь в іракській кампанії. Це нібито змусило владу США засумніватися в Німеччині як у союзникові. За даними ЗМІ, прослуховування Меркель також почалася в 2002 році - за три роки до того, як вона стала канцлером.

Як заявив виданню глава МВС Німеччини Ганс-Петер Фрідріх, стеження за главою уряду може мати юридичні наслідки. "Якщо американці прослуховували мобільні телефони в Німеччині, це означає порушення німецького законодавства на німецькій території. Прослуховування це злочин, і відповідальні за неї повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав він.