Делегація ЄС обговорить у Вашингтоні питання розвідки

За словами Карні, зустрічі європейців у Вашингтоні включатимуть держдепартамент, офіс директора національної розвідки США і співробітників Білого дому, що відповідають за національну безпеку країни.

Про це повідомляє РІА "Новости".

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Раніше повідомлення екс-співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена про програми стеження викликали тертя у відносинах США з низкою європейських країн, включаючи Німеччину, Францію і Іспанію.

"Ми обговорюємо це питання безпосередньо з країнами, щодо яких була поширена ця інформація", - сказав Карні. "Ми розуміємо, що це викликало занепокоєння у відносинах з країнами, які є одними з найбільш близькими нашими партнерами в міжнародному масштабі", - додав представник Білого дому.