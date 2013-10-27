АНБ: Обама не знав про прослуховування Меркель

Як повідомила офіційний представник АНБ Вені Вайнс, Александер "не обговорював з президентом Обамою в 2010 році передбачувану зарубіжну розвідувальну операцію щодо канцлера Німеччини Меркель, і ніколи не обговорював передбачувані операції, що стосуються канцлера Меркель", пише РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

На тему: ЗМІ: Обама запевнив Меркель, що нічого не знав про прослуховування її телефону

Нагадаємо, в суботу німецький журнал Spiegel повідомляв, що під час телефонної розмови, яка відбулася в середу, Обама запевнив Меркель, що нічого не знав про прослуховування і якби дізнався про подібні дії з боку спецслужб, то негайно віддав би наказ припинити стеження. У свою чергу, газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела в спецслужбах написала, що глава АНБ Кейт Александер ще в 2010 році особисто доповів президенту США про цю таємну операцію.

Під прицілом АНБ, за даними Bild am Sonntag, був і попередник Меркель на посаді канцлера Герхард Шредер. Програма прослуховування була розпочата в 2002 році при президентові Буші після того, як уряд ФРН відмовилося брати участь в іракській кампанії. Це нібито змусило владу США засумніватися в Німеччині як у союзникові. За даними ЗМІ, прослушка Меркель також почалася в 2002 році - за три роки до того, як вона стала канцлером.