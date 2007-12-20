Черномирдін заспокоїв: лист Путіна до Ющенка бізнесу не стосується

Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН переконаний, що відкритий лист Президента Росії Володимира ПУТІНА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а також заява МЗС Росії про утиски російської мови в Україні не вплине на взаємовідносини між бізнес-структурами двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в Києві в ході засідання Ради російських стратегічних інвесторів в Україні.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, “це вплине на людей в Україні, для яких російська мова, – рідна, а на міждержавні й бізнес-відносини це не вплине – працювали, працюємо й будемо працювати”.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня В.ПУТІН направив послання В.ЮЩЕНКУ, в якому висловив думку, що істотні розбіжності в двосторонніх відносинах між двома країнами виникли через позицію України.

14 грудня Міністерство закордонних справ Російської Федерації розповсюдило заяву, в якій висловило стурбованість у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.