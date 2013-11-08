Greenpeace опублікувала запис захоплення в Росії судна Arctic Sunrise (відео)

Міжнародна організація Greenpeace опублікувала відеозапис захоплення судна Arctic Sunrise співробітниками Федеральної служби безпеки Росії у Печорському морі. Відео представлено на каналі Greenpeace у Youtube.

На відео видно, як екіпаж криголама виходить на борт у момент захоплення з піднятими руками, щоб не дозволити вертольоту ФСБ сісти. Зрештою, озброєні прикордонники висаджуються на борт за допомогою троса.

Як повідомляв УНІАН, активісти Greenpeace 18 вересня спробували у Печорському морі піднятися на нафтову платформу «Прирозломна» для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.

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Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його у Кольську затоку. Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег та помістили до ізоляторів тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст.

Всі 30 затриманих були арештовані.

Після акції на "Прирозломній" ​​було порушено кримінальну справу про піратство. Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін заявив 23 жовтня, що звинувачення затриманим під час акції Greenpeace перекваліфікували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до семи років (попередня - до 15 років).