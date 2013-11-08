Greenpeace опублікувала запис захоплення в Росії судна Arctic Sunrise (відео)
Міжнародна організація Greenpeace опублікувала відеозапис захоплення судна Arctic Sunrise співробітниками Федеральної служби безпеки Росії у Печорському морі
Міжнародна організація Greenpeace опублікувала відеозапис захоплення судна Arctic Sunrise співробітниками Федеральної служби безпеки Росії у Печорському морі. Відео представлено на каналі Greenpeace у Youtube.
На відео видно, як екіпаж криголама виходить на борт у момент захоплення з піднятими руками, щоб не дозволити вертольоту ФСБ сісти. Зрештою, озброєні прикордонники висаджуються на борт за допомогою троса.
Як повідомляв УНІАН, активісти Greenpeace 18 вересня спробували у Печорському морі піднятися на нафтову платформу «Прирозломна» для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.
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Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його у Кольську затоку. Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег та помістили до ізоляторів тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст.
Всі 30 затриманих були арештовані.
Після акції на "Прирозломній" було порушено кримінальну справу про піратство. Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін заявив 23 жовтня, що звинувачення затриманим під час акції Greenpeace перекваліфікували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до семи років (попередня - до 15 років).