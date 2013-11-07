Росія роз'яснила, чому заарештували українського кока з судна Greenpeace
Екіпаж судна Greenpeace Arctic Sunrise опинився під арештом, оскільки всі його члени відмовилися давати свідчення, пославшись на 51-шу статтю Конституції
Екіпаж судна Greenpeace Arctic Sunrise опинився під арештом, оскільки всі його члени відмовилися давати свідчення, пославшись на 51-ту статтю Конституції, тому слідство дало оцінку їх діям, виходячи з наявних на той момент даних, пояснив в онлайн-інтерв'ю Газете.Ru офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.
«Якби на початковому етапі розслідування фотограф або кухар просто стали давати свідчення, наприклад, що я сидів біля свого котла і варив російський борщ для наших зарубіжних гостей, тоді все було б зрозуміло. Або фотограф би сказав, що він сидів на своєму судні і фотографував. Ніхто ж цього не сказав. Тому потрібно було в рамках розслідування з'ясувати роль кожного», - сказав Маркін.
«Хочете, розповім, яка була взагалі картина, як все було, за версією слідства? Група осіб на Arctic Sunrise з великою кількістю устаткування, причому невідомо, якого призначення, порушує 500-метрову зону безпеки платформи «Прирозломної». Наближається до неї. Повністю ігноруються попередження про небезпечне наближення до платформи. Потім спускається кілька човнів, ці човни підпливають до платформи і за допомогою спеціального обладнання намагаються на цю платформу піднятися. Вимоги представників влади повністю ігноруються. Більше того, якщо ви пам'ятаєте, пішли на таран прикордонного човна. І от як ви уявляєте, як внаслідок можна відреагувати на ці дії? Природно, було порушено кримінальну справу, спочатку за ознаками піратства. Після того як все-таки ретельніше розбиралися, кваліфікація змінилася. Але я ще раз повторюю, до деяких з нападників крім звинувачення в хуліганстві буде пред'явлено ще й звинувачення за кваліфікацією «опір співробітникам правоохоронних органів», - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу «Прирозломну» для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з гелікоптера висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його до Кольської затоки. Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег до ізоляторів тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст.
Всі 30 затриманих були арештовані.
Після акції на "Прирозломній" було порушено кримінальну справу про піратство. Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін заявив 23 жовтня, що звинувачення затриманим під час акції Greenpeace перекваліфікували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до семи років (попередня - до 15 років).