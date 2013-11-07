Росія роз'яснила, чому заарештували українського кока з судна Greenpeace

Екіпаж судна Greenpeace Arctic Sunrise опинився під арештом, оскільки всі його члени відмовилися давати свідчення, пославшись на 51-ту статтю Конституції, тому слідство дало оцінку їх діям, виходячи з наявних на той момент даних, пояснив в онлайн-інтерв'ю Газете.Ru офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

«Якби на початковому етапі розслідування фотограф або кухар просто стали давати свідчення, наприклад, що я сидів біля свого котла і варив російський борщ для наших зарубіжних гостей, тоді все було б зрозуміло. Або фотограф би сказав, що він сидів на своєму судні і фотографував. Ніхто ж цього не сказав. Тому потрібно було в рамках розслідування з'ясувати роль кожного», - сказав Маркін.

«Хочете, розповім, яка була взагалі картина, як все було, за версією слідства? Група осіб на Arctic Sunrise з великою кількістю устаткування, причому невідомо, якого призначення, порушує 500-метрову зону безпеки платформи «Прирозломної». Наближається до неї. Повністю ігноруються попередження про небезпечне наближення до платформи. Потім спускається кілька човнів, ці човни підпливають до платформи і за допомогою спеціального обладнання намагаються на цю платформу піднятися. Вимоги представників влади повністю ігноруються. Більше того, якщо ви пам'ятаєте, пішли на таран прикордонного човна. І от як ви уявляєте, як внаслідок можна відреагувати на ці дії? Природно, було порушено кримінальну справу, спочатку за ознаками піратства. Після того як все-таки ретельніше розбиралися, кваліфікація змінилася. Але я ще раз повторюю, до деяких з нападників крім звинувачення в хуліганстві буде пред'явлено ще й звинувачення за кваліфікацією «опір співробітникам правоохоронних органів», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу «Прирозломну» для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з гелікоптера висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його до Кольської затоки. Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег до ізоляторів тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст.

Всі 30 затриманих були арештовані.

Після акції на "Прирозломній" ​​було порушено кримінальну справу про піратство. Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін заявив 23 жовтня, що звинувачення затриманим під час акції Greenpeace перекваліфікували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до семи років (попередня - до 15 років).